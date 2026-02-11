Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Львівщина в 2025 році отримала 600 млн грн на житло для ветеранів та членів їх сімей

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Якщо говорити про забезпечення ветеранів житлом, то наразі є два основних напрями. Перший – це державна програма іпотечного кредитування для військовослужбовців. І другий – фінансова допомога ветеранам у придбанні житла. За нею на Львівщину минулого року виділили 600 млн грн", – зазначив він.

Козицький додав, що засвоєння цих коштів є досить високим і становить 94%.

Як повідомлялось, у Львівській області шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив понад 200 тис. грн. За скоєне йому загрожу до 8 років позбавлення волі.