Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
Львівщина в 2025 році отримала 600 млн грн на житло для ветеранів та членів їх сімей
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
"Якщо говорити про забезпечення ветеранів житлом, то наразі є два основних напрями. Перший – це державна програма іпотечного кредитування для військовослужбовців. І другий – фінансова допомога ветеранам у придбанні житла. За нею на Львівщину минулого року виділили 600 млн грн", – зазначив він.
Козицький додав, що засвоєння цих коштів є досить високим і становить 94%.
Як повідомлялось, у Львівській області шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив понад 200 тис. грн. За скоєне йому загрожу до 8 років позбавлення волі.
