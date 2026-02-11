На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС

Фото: ДСНС

Росіяни атакували Херсон дроном. Внаслідок цього на АЗС спалахнула пожежа

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, російський дрон влучив у вантажівку з цистерною. Внаслідок цього стався вибух та пожежа на території АЗС. Рятувальники змогли загасити полум'я та не допустити поширення вогню на будівлю та обладнання станції.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

