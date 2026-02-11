20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 21:40

"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях

11 лютого 2026, 21:40
Фото: Нацполіція
У столиці викрили злочинну групу посадовців та лікарів закладів ветеринарної медицини. Вони заробляли на оформленні ветпаспортів для тварин без необхідних процедур

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Високопосадовці ветеринарних закладів, їхні підлеглі та інші особи, яких вони залучили, організували схему. Вони шукали людей, яким потрібні були документи для вивезення домашніх тварин за кордон. За гроші вони оформлювали все необхідне без фактичного проведення передбачених нормативами процедур.

Оголошення про свої послуги розміщували на маркет-плейсі, де пропонували офіційно вирішити проблемні питання з оформленням вивозу тварин за кордон. Уже на зустрічі вони часто лише отримували гроші, а домашніх тварин навіть не везли на огляд.

Під час обшуків у фігурантів знайшли понад 2 мільйони гривень, більше 200 тисяч доларів, 60 тисяч євро, майже 100 тисяч російських рублів, документи, чорнові записи та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність.

"Головним фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили працівника ТЦК, який знімав чоловіків з обліку, визнаючи їх непридатними за станом здоров’я без жодних медичних документів. Така послуга коштувала чоловікам близько 10 тисяч доларів.

11 лютого 2026
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
