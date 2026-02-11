У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка

фото: ДСНС

Росіяни дроном атакували вантажівку із цистерною на АЗС у Херсоні. Внаслідок влучання виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС України.

"Через влучання російського FPV-дрона у вантажний автомобіль із цистерною стався вибух із подальшим загорянням на території АЗС", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, попри складну безпекову обстановку, ліквідували пожежу й не допустили поширення вогню на будівлю та обладнання станції.

На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомлялось, наприкінці січня росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні. Тоді загинула одна людина.