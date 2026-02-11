У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
Росіяни дроном атакували вантажівку із цистерною на АЗС у Херсоні. Внаслідок влучання виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС України.
"Через влучання російського FPV-дрона у вантажний автомобіль із цистерною стався вибух із подальшим загорянням на території АЗС", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники, попри складну безпекову обстановку, ліквідували пожежу й не допустили поширення вогню на будівлю та обладнання станції.
На щастя, ніхто не постраждав.
Як повідомлялось, наприкінці січня росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні. Тоді загинула одна людина.
