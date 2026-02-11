В Одесі водій позашляховика на смерть збив жінку

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Автопригода сталася 11 лютого вдень на вулиці Балківській у Хаджибейському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander здійснив наїзд на 66-річну жінку, коли вона переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

На жаль, пішохідка загинула.

Водія буде перевірено на стан спʼяніння.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року на Одещині сталася смертельна ДТП у якій загинули двоє підлітків. Їм було 15 та 16 років.