МВД призывает украинцев подготовиться к ухудшению ситуации из-за возможной российской атаки

РФ продолжает обстрелы территории Украины, пытаясь оставить нас без электроэнергии, тепла и воды. В таких условиях каждый должен быть готов к возможному ухудшению ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

В первую очередь нужно иметь запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (3 л питьевой и 11-12 л технической в сутки), продуктов длительного хранения, медикаментов.

Также следует помнить о чемодане первой необходимости. В нем должны быть документы, средства личной гигиены, теплые вещи, аптечка, средства обогрева и достаточное количество наличных денег.

Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите за тем, чтобы они их соблюдали. А также позаботьтесь о домашних любимцах – запасите для них воду и еду.

"Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничьте пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток", – добавили в МВД.

