15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 17:19

МВД призывает украинцев подготовиться к ухудшению ситуации из-за возможной российской атаки

11 февраля 2026, 17:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

РФ продолжает обстрелы территории Украины, пытаясь оставить нас без электроэнергии, тепла и воды. В таких условиях каждый должен быть готов к возможному ухудшению ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

В первую очередь нужно иметь запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (3 л питьевой и 11-12 л технической в сутки), продуктов длительного хранения, медикаментов.

Также следует помнить о чемодане первой необходимости. В нем должны быть документы, средства личной гигиены, теплые вещи, аптечка, средства обогрева и достаточное количество наличных денег.

Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите за тем, чтобы они их соблюдали. А также позаботьтесь о домашних любимцах – запасите для них воду и еду.

"Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничьте пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток", – добавили в МВД.

Как сообщалось, Зеленский обещает существенные изменения в работе ПВО. В отдельных регионах практически полностью перестраивается работа ПВО, чтоб более эффективно противодействовать русским атакам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война МВД общество советы
"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Запорожье военный в СОЧ торговал оружием
11 февраля 2026, 19:15
Стало известно, насколько сильно россияне повредили энергосистему Украины
11 февраля 2026, 19:06
В Минобороны рассказали, должна ли семья возвращенного из плена бойца из Львовской области отдать государству 15 млн грн
11 февраля 2026, 18:30
В Черкасской области задержали правоохранителя, который за 5000 долларов обещал снять с розыска
11 февраля 2026, 17:59
13 тысяч евро за "путешествие": в Тернопольской области делец разработал маршрут для ухилянцев
11 февраля 2026, 17:55
Семья военного отдаст 15 миллионов гривен после его возвращения из плена? Даже Орвелл не мог такое вообразить
11 февраля 2026, 17:49
В Киевской области из-за отопления погибла женщина с двумя детьми
11 февраля 2026, 17:35
Били на допросе и держали в неволе: в Харьковской области идентифицировали фсбшника, который пытал местного жителя
11 февраля 2026, 16:55
В Одессе водитель внедорожника насмерть сбил женщину
11 февраля 2026, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »