Били на допиті та тримали в неволі: на Харківщині ідентифікували фсбшника, який катував місцевого жителя

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Це сталось у травні 2022 року в тимчасово окупованому Вовчанську. Тоді четверо озброєних російських військових прибули до будинку 55-річного місцевого жителя. Вони провели обшук, а потім силоміць посадили його до авто та повезли на "допит".



Потерпілого привезли до будівлі, де знаходив співробітник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ - 54-річний чоловік із позивним Марс-1.



Під час допиту окупант психологічно тиснув не потерпілого. Він вимагав, щоб чоловік подзвонив своєму сину, який є військовим ЗСУ. Коли чоловік відмовив, окупант схопив його за потилицю та вдарив головою об стіл.



Згодом чоловіка близько пʼяти днів незаконно утримували. Після цього його перевезли до помешкання сина, де знову провели обшук і лише тоді чоловіка відпустили.

"Слідчі поліції фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в поліції.

