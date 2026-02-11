У Повітряних силах розповіли подробиці атаки на Львівщину
В середу, 11 лютого, сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як зазначається, сьогодні, близько 14.40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.
"Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, вдень 11 лютого на Львівщині пролунали потужні вибухи. Перед цим в Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К.
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
11 лютого 2026
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
