У Повітряних силах розповіли подробиці атаки на Львівщину

В середу, 11 лютого, сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як зазначається, сьогодні, близько 14.40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.

"Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, вдень 11 лютого на Львівщині пролунали потужні вибухи. Перед цим в Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К.