Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Психологиня Хмельницького обласного осередку ГО "Захист держави" розповіла про те, що таке флешбек і як допомогти людині, яка раптово переживає травматичну подію

Про це інформує пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

За словами Лілії Коцюк, флешбек – це раптовий спогад про подію, коли людині здається, що вона знову переживає ту ж небезпеку "тут і зараз".

Такий стан супроводжується тривогою, прискореним серцебиттям та втратою контакту з реальністю. Його можуть викликати різкі звуки, запахи, місця або фрази, що нагадують про травму.

Найчастіше флешбек відчувають військові після повернення додому.

5 порад, як допомогти людині під час флешбеку:

Зберігайте спокій

Не кричіть і не торкайтеся без дозволу. Під час флешбеку людина може сприймати ваш дотик як загрозу. Тримайте безпечну дистанцію та спокійно запитайте: "Можна я підійду ближче?".

Говоріть спокійним і впевненим голосом

Використовуйте короткі фрази: "Ти вдома. Я з тобою. Я поруч".

Повертайте в "тут і зараз" (техніка "заземлення")

Обережно простягніть руку й запитайте: "Можна взяти тебе за руку?" Потім спокійно нагадайте: "Подивись на мене, що ти бачиш у кімнаті?". Можна використати техніку дихання: ваша рука на його, вдих і видих разом.

Уникайте різких рухів і звуків

Не підходьте зі спини, не робіть швидких жестів. При можливості вимкніть гучну музику чи телевізор, зменшіть світло.

Не змушуйте розмовляти про травму

Після флешбеку не випитуйте деталей. Просто будьте поруч і запропонуйте воду або теплу ковдру. Дайте людині час прийти до тями у власному темпі.

Якщо потрібна професійна психологічна підтримка, звертайтеся до осередків громадської організації "Захист держави”.

Нагадаємо, раніше фахівці Харківського осередку громадської організації "Захист Держави" поділилися рекомендаціями, які можуть допомоти триматися. Зокрема, як привчити себе до короткострокового планування та, як не тримати тривогу всередині, а надати їй форму – наприклад, записати або проговорити.