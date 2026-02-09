11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2026, 13:54

Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність

09 лютого 2026, 13:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Психологиня Хмельницького обласного осередку ГО "Захист держави" розповіла про те, що таке флешбек і як допомогти людині, яка раптово переживає травматичну подію

Про це інформує пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

За словами Лілії Коцюк, флешбек – це раптовий спогад про подію, коли людині здається, що вона знову переживає ту ж небезпеку "тут і зараз".

Такий стан супроводжується тривогою, прискореним серцебиттям та втратою контакту з реальністю. Його можуть викликати різкі звуки, запахи, місця або фрази, що нагадують про травму.

Найчастіше флешбек відчувають військові після повернення додому.

5 порад, як допомогти людині під час флешбеку:

  • Зберігайте спокій

Не кричіть і не торкайтеся без дозволу. Під час флешбеку людина може сприймати ваш дотик як загрозу. Тримайте безпечну дистанцію та спокійно запитайте: "Можна я підійду ближче?".

  • Говоріть спокійним і впевненим голосом

Використовуйте короткі фрази: "Ти вдома. Я з тобою. Я поруч".

  • Повертайте в "тут і зараз" (техніка "заземлення")

Обережно простягніть руку й запитайте: "Можна взяти тебе за руку?" Потім спокійно нагадайте: "Подивись на мене, що ти бачиш у кімнаті?". Можна використати техніку дихання: ваша рука на його, вдих і видих разом.

  • Уникайте різких рухів і звуків

Не підходьте зі спини, не робіть швидких жестів. При можливості вимкніть гучну музику чи телевізор, зменшіть світло.

  • Не змушуйте розмовляти про травму

Після флешбеку не випитуйте деталей. Просто будьте поруч і запропонуйте воду або теплу ковдру. Дайте людині час прийти до тями у власному темпі.

Якщо потрібна професійна психологічна підтримка, звертайтеся до осередків громадської організації "Захист держави”.

Нагадаємо, раніше фахівці Харківського осередку громадської організації "Захист Держави" поділилися рекомендаціями, які можуть допомоти триматися. Зокрема, як привчити себе до короткострокового планування та, як не тримати тривогу всередині, а надати їй форму – наприклад, записати або проговорити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військові Хмельницька область психологічна підтримка громадська організація Захист Держави флешбек
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Прокуратура забрала у родини кума Путіна 24 гектара на Київщині
09 лютого 2026, 13:45
На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
У Києві судили начальника поїзда за махінації з квитками
09 лютого 2026, 13:15
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ
09 лютого 2026, 12:45
ДБР проводить обшуки в обласному підрозділі ДСНС на Закарпатті
09 лютого 2026, 12:18
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
09 лютого 2026, 11:44
Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження
09 лютого 2026, 11:26
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
09 лютого 2026, 10:57
РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППО
09 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »