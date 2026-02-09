20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
09 лютого 2026, 15:52

Нардепа від "Слуги народу" засудили до 4 років позбавлення волі за отримання хабаря

09 лютого 2026, 15:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько отримав 4 роки ув’язнення за отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"За матеріалами СБУ, НАБУ та САП 4 роки тюрми отримав народний депутат України, якого викрили на незаконному одержанні 85 тис. доларів США за оренду землі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила тюремний вирок народному депутату України, якого викрили на земельних оборудках. Відтак нардепа засуджено до 4 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею. Йшлося саме про Анатолія Гунька. У серпні 2023 року правоохоронці викрили його "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів США.

політика хабар СБУ Слуга народа корупційний скандал
