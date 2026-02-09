Експолонений розповів шокуючі подробиці катувань журналістки Рощиної у російському СІЗО

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Експолонений на псевдо "Бритва", звільнений у жовтні 2025 року, розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО Таганрога

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За його словами, Рощина постійно вимагала, щоб до неї привели психолога.

"Рощиній "прилітало" нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників", – каже експолонений.

Під час чергової відмови щодо зустрічі із психологом в журналістки трапилася істерика – вона зірвала пластиковий плафон і порізала вени.

"І вони (наглядачі, – ред.) оруть на неї: "Іди в камеру! Не тріпай нерви!" І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики", – згадує "Бритва".

Він додав що охоронці неодноразово відправляли її до карцера за "неправильну поведінку".

"У карцері систематично били. Там маленька камера, зранку виносиш матрац, ліжко пристібають – і все. Ти ходиш, або сидиш на підлозі", – розповів "Бритва".

Він також зазначив, що вони могли спілкуватися через стіни камер, передаючи один одному побажання спокійної ночі.

Що відомо про Вікторію Рощину

Українська журналістка, яка загинула в російському полоні минулого року. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, висвітлюючи судові рішення та кримінальні події.

Після початку повномасштабної війни, Рощина почала висвітлювати життя на окупованих територіях, зокрема, облогу Маріуполя. Робила матеріали для таких медіа, як "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Громадське".

У серпні 2023 року Рощина зникла безвісти під час поїздки до окупованої частини Запорізької області для підготовки матеріалу. Вона була затримана російськими військовими і утримувалася спочатку в Енергодарі, а пізніше в Мелітополі. Згодом її перевезли до російського Таганрога.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті журналістки. За інформацією слідчих, жінка перебувала у повній ізоляції та зазнавала тиску як фізичного, так і психологічного. Справу кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Колишньому керівнику слідчого ізолятора №2 у місті Таганрог Ростовської області повідомлено про підорзру.

Нагадаємо, уряд затвердив виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів. Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік. Першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Як відомом, від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.