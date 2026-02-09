20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2026, 14:30

НСТУ замовила у Пінчука контент для Євробачення-2026 за 15 млн грн

09 лютого 2026, 14:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) уклала договір із ТОВ "Старлайт Продакшн" на виробництво телевізійного контенту для участі України в Євробаченні-2026 у Відні

Про це повідомили "Наші гроші", передає RegioNews.

Зазначається, що загальна вартість послуг становить 15 млн грн, або близько 350 тис. доларів.

Згідно з інформацією у системі Prozorro, послуги включають виробництво відео та аудіоматеріалів для конкурсу.

Найбільша частина бюджету – 14,58 млн грн – піде на декорації, сценічні номери, графіку, короткі відео про учасників, оренду локацій, роботу знімальної групи, ведучих, журі та запрошених зірок, а також технічне і музичне забезпечення.

Ще 161 тис. грн виділено на підготовку інтелектуальної власності, дизайн і 3D-моделі, а 257 тис. грн – на фінальний монтаж.

Закупівлю провели за тендерною процедурою.

Перший конкурс не визначив переможця, тому його провели повторно. На повторний конкурс надійшла лише одна пропозиція – від "Старлайт Продакшн". Виконавчий продюсер департаменту спецпроєктів Артем Стеценко пояснив, що на ринку бракує великих продакшнів, які мають власну техніку та можуть одразу вкладати значні кошти.

Фінансова директорка НСТУ Катерина Тимчук повідомила, що кошторис підготовки зріс на 43% порівняно з минулим роком. Головна продюсерка цифрових платформ Вікторія Мурована зазначила, що на це вплинули стислі терміни підготовки.

Для порівняння: у 2025 році НСТУ замовляла підготовку до Євробачення у "Старлайт Продакшн" за 10,5 млн грн, у 2024 році послуги надавало "1+1 продакшн" за 11 млн грн, а у 2023-му – "Старлайт Продакшн" за майже 10 млн грн.

Довідка: ТОВ "Старлайт Продакшн" входить до медіахолдингу "Старлайт Медіа", який належить бізнесмену Віктору Пінчуку. До холдингу входять телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та інші.

Нагадаємо, Україну на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у Відні представить співачка Leléka із піснею Ridnym. Вона перемогла на національному відборі. Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Євробачення контент конкурс Віктор Пінчук гроші витрати
Фаворитка Нацвідбору Leleka зізналась, чому розлучилась із чоловіком-німцем
06 лютого 2026, 00:55
"Практично все фінансували ми": Jerry Heil зізналась, скільки їй коштувало Євробачення-2024
06 лютого 2026, 00:35
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20
Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40
Про проблему командирів в українській армії
09 лютого 2026, 22:22
Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20
"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40
Ватикан передав Україні велику партію генераторів
09 лютого 2026, 21:35
Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого 2026, 20:43
Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24
09 лютого 2026, 20:35
На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку
09 лютого 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »