НСТУ замовила у Пінчука контент для Євробачення-2026 за 15 млн грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) уклала договір із ТОВ "Старлайт Продакшн" на виробництво телевізійного контенту для участі України в Євробаченні-2026 у Відні

Про це повідомили "Наші гроші", передає RegioNews.

Зазначається, що загальна вартість послуг становить 15 млн грн, або близько 350 тис. доларів.

Згідно з інформацією у системі Prozorro, послуги включають виробництво відео та аудіоматеріалів для конкурсу.

Найбільша частина бюджету – 14,58 млн грн – піде на декорації, сценічні номери, графіку, короткі відео про учасників, оренду локацій, роботу знімальної групи, ведучих, журі та запрошених зірок, а також технічне і музичне забезпечення.

Ще 161 тис. грн виділено на підготовку інтелектуальної власності, дизайн і 3D-моделі, а 257 тис. грн – на фінальний монтаж.

Закупівлю провели за тендерною процедурою.

Перший конкурс не визначив переможця, тому його провели повторно. На повторний конкурс надійшла лише одна пропозиція – від "Старлайт Продакшн". Виконавчий продюсер департаменту спецпроєктів Артем Стеценко пояснив, що на ринку бракує великих продакшнів, які мають власну техніку та можуть одразу вкладати значні кошти.

Фінансова директорка НСТУ Катерина Тимчук повідомила, що кошторис підготовки зріс на 43% порівняно з минулим роком. Головна продюсерка цифрових платформ Вікторія Мурована зазначила, що на це вплинули стислі терміни підготовки.

Для порівняння: у 2025 році НСТУ замовляла підготовку до Євробачення у "Старлайт Продакшн" за 10,5 млн грн, у 2024 році послуги надавало "1+1 продакшн" за 11 млн грн, а у 2023-му – "Старлайт Продакшн" за майже 10 млн грн.

Довідка: ТОВ "Старлайт Продакшн" входить до медіахолдингу "Старлайт Медіа", який належить бізнесмену Віктору Пінчуку. До холдингу входять телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та інші.

Нагадаємо, Україну на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у Відні представить співачка Leléka із піснею Ridnym. Вона перемогла на національному відборі. Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.