На Київщині застрелили рідкісного оленя

фото: Лана Вєтрова / Facebook

В Київській області браконьєр застрелив оленя на ім’я Руні, який був занесений до Книги рекордів України

Про це, як стало відомо RegioNews, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів "Книга рекордів України" Лана Вєтрова.

Йдеться про знаменитого Руні з еко-парку "На рогах", який був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів, відповідно до міжнародної системи оцінки CIC.

"Після того, як Руні скинув би роги (олені скидають їх щороку), цей унікальний трофей мав взяти участь у міжнародних змаганнях, і звісно, на вимірюванні скинутих рогів отримав би Гран-Прі! Олень-світовий чемпіон, і це – вперше в історії України!.. Але всього цього вже не буде... Пострілом в шию Руні був убитий. Задля наживи, задля грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром", – йдеться у повідомленні.

