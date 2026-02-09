На Дніпропетровщині начальник продовольчої служби військової частини організував масштабну корупційну схему на постачанні харчів для ЗСУ

фото: ДБР

Правоохоронці викрили та заблокували масштабну корупційну схему під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів Сил оборони в Дніпропетровській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Фігурант діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ.

Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб.

Крім недопоставок, якість фактично завезених продуктів не відповідала встановленим вимогам. Військовослужбовцям постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту.

За приймання неякісних продуктів та ненаправлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. За тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині військові підробили довідки про хворих родичів для звільнення зі служби. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.