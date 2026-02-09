Затримали чоловіка, який "замінував" торговий центр у Львові

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

8 лютого правоохоронці отримали кілька анонімних повідомлень. Зокрема, про те, що один із торгівельних центрів у Львові був замінований. За адресою виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2 та співробітники Управління патрульної поліції Львівської області.

Перевірка показала, що небезпечних предметів там насправді не було. Затримали 44-річного чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю. Після перевірки з'ясувалось, що жодного небезпечного предмету там насправді не було. Псевдомінером виявився 35-річний житель Тисменицької територіальної громади. Чоловіка затримали за місцем проживання