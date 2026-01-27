Росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
У вівторок, 27 січня, російські військові завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Львівській області
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, загиблих чи постраждалих немає.
Інформація щодо наслідків атаки ще уточнюється.
Нагадаємо, вночі 27 січня російські війська атакували безпілотниками Миколаївську область. Основний удар спрямували по енергетичній інфраструктурі.
