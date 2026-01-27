Ворог вдарив по енергетиці на Миколаївщині: поранена жінка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Уночі ворог атакував область БПЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі", – зазначив він.

Кім додав, що в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БПЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.

Постраждала 59-річна жінка, її стан тяжкий, вона госпіталізована до Миколаєва. Надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.Попередньо постраждали 22 людини.