27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
27 січня 2026, 07:41

Ворог вдарив по енергетиці на Миколаївщині: поранена жінка

27 січня 2026, 07:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі війська РФ атакували Миколаївську область БпЛА, основний удар спрямували по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Уночі ворог атакував область БПЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі", – зазначив він.

Кім додав, що в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БПЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.

Постраждала 59-річна жінка, її стан тяжкий, вона госпіталізована до Миколаєва. Надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.Попередньо постраждали 22 людини.

23 січня 2026
22 січня 2026
16 січня 2026
06 січня 2026
07 серпня 2025
