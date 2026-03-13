12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
13 березня 2026, 13:50

Командир із заступником "загубили" 25 мільйонів на деревині для військових

13 березня 2026, 13:50
Ілюстративне фото
До суду скерували обвинувальний акт щодо командира однієї з військових частин та його заступника. Йдеться про переплату 25 мільйонів гривень на деревині для військових

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2023 році заступник командира визначив для постачальників вимогу доставляти деревину нібито безпосередньо до зони активних бойових дій. Це обмежувало коло учасників. Як виявилось, лісоматеріали доставляли не на передову, а до місця дислокації військової частини.

Переможцем визначили приватну компанію, з якою командир уклав договір на постачання 21 тисячі кубометрів деревини. Експертиза встановила, що бюджет на цьому втратив понад 25 мільйонів гривень.

"Заступнику командира інкримінують перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану, командиру військової частини - недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

