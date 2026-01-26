У Кіровоградській області розгорнули додаткові 50 пунктів незламності

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Кіровоградщині розгорнули ще півсотні пунктів незламності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Кіровоградську ОВА у Телеграмі.

Як зазначили у відомстві, наразі на території області працюють 31 стаціонарний пункт ДСНС та 19 мобільних, зокрема 17 наметів та два рухомі пункти на базі автомобілів.

Пункти працюють на випадок надзвичайних ситуацій та тривалих відключень електроенергії.

За потреби мобільні пункти оперативно розгортають у місцях, де виникає найбільша потреба.

Станом на кінець січня у Кіровоградській області функціонують 748 таких пунктів.

