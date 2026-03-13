Фото: поліція

Поліція викрила киянина, який за 10 тисяч доларів пропонував чоловікам призовного віку допомогу в оформленні документів для виїзду з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, фігурант познайомився з "клієнтом" у барі. Він запевнив нового знайомого, що має зв'язки в держустановах і може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати з України як священнослужителю.

Оплату за таку "послугу" розділили на дві частини: 2500 доларів завдатку та 7500 доларів після отримання документів.

Під час передачі першого траншу ділок надав чоловіку "лист-погодження" на виїзд з України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з країн Європи.

Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали поліцейські.

Під час обшуків у ділка вилучили телефони, банківські картки та отримані 7500 доларів.

Фігуранту повідомили про підозру. Поліція встановлює його можливих спільників та перевіряє причетність до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували ще 10 схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.