На Вінниччині у вогні загинули двоє людей

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У селі Якушинці загорівся будівельний вагончик. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка віком близько 50 років.

Також у селі Жеребилівка Яришівської громади загорівся житловий будинок. У вогні загинула 92-річна жінка. Її тіло знайшли на веранді.

"Вкотре закликаємо кожного бути максимально уважними під час користування пічним опаленням: регулярно перевіряйте справність печей і димарів, не залишайте вогонь без нагляду та не перевантажуйте опалювальні прилади", - закликають рятувальники.

