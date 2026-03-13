На Київщині чоловік замовив убивство тещі заради майна

У Київській області чоловіку повідомили про підозру за організацію замаху на вбивство. Тепер йому загрожує увʼязнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, через постійні сварки та конфлікт щодо поділу майна чоловік вирішив позбавитися матері своєї дружини. Пенсіонерка проживає у Вінницькій області. Для усього чоловік знайшов людину, яка повинна була "виконати замовлення".

Виконавцю чоловік обіцяв 5 тисяч доларів. Відомо, що він передав аванс у розмірі 12 тисяч гривень та інформацію про жертву.

Правоохоронці запобігли злочину. Чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

