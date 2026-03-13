У Києві чоловіки влаштували виробництво амфетаміну

Фото: прокуратура

У столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, двоє чоловіків влаштували виготовлення наркотиків в одній з квартир неподалік від станції метро Лукʼянівська. Там вони робили амфетамін.

Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки.

Підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одному з них - без права на заставу. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

