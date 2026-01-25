Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні 26 січня на сході, північному сході та більшості західних областей очікується погода без опадів

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

На решті території прогнозують невеликий сніг, на півдні, заході, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині – з дощем.

У південно-західній частині країни, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці очікується туман, вдень – ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу; у південних, західних, Вінницькій областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла ( на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла). На решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 26 січня прогнозують невеликий сніг, вдень із дощем, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

У віторок, 27 січня, сніг очікується у більшості областей, на Правобережжі – з дощем, на сході – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця;

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу (на сході до 14° морозу), вдень 2-7° морозу. На Закарпатті, Одещині та Криму вночі 2° морозу – 3° тепла, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі та вдень 4° морозу – 1° тепла.

У Києві 27 січня прогнозують сніг, вдень із дощем та ожеледдю. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що більшу частину січня в Україні пануватиме по-справжньому зимова погода.