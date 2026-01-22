Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході – без опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі -6…-12, на півночі до -14, протягом дня -2…-7 градусів, у південній частині –1…+2, в Криму до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні.

"З понеділка повернеться до нас типова європейська зима – волога, вітряна та тепла", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми писали про те, що сильні морози відступають, але очікуються снігопади. Зокрема 22 січня опади з'являться на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території – без опадів.