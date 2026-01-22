14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 14:31

Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом

22 січня 2026, 14:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході – без опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі -6…-12, на півночі до -14, протягом дня -2…-7 градусів, у південній частині –1…+2, в Криму до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні.

"З понеділка повернеться до нас типова європейська зима – волога, вітряна та тепла", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми писали про те, що сильні морози відступають, але очікуються снігопади. Зокрема 22 січня опади з'являться на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території – без опадів.

погода прогноз Синоптики зима потепління
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
07 серпня 2025
