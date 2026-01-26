08:58  26 января
26 января 2026, 08:46

Папа Римский призвал мир прекратить войну в Украине

26 января 2026, 08:46
Фото: из открытых источников
Папа Римский Лев XIV во время воскресной молитвы призвал мир активизировать усилия для прекращения войны в Украине

Об этом сообщает Vatican News, передает RegioNews.

Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, понтифик призвал молиться за мир в мире, особенно в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, где война ежедневно уносит жизни и разрушает судьбы людей.

Говоря об Украине, Лев XIV отметил, что страна продолжает испытывать непрерывные атаки, которые покидают гражданское население в условиях гуманитарного кризиса, в частности на фоне зимних холодов.

"Я с грустью слежу за происходящим, я рядом с страдающими и молюсь за них", – сказал глава Ватикана.

Папа Римский подчеркнул, что продолжительный конфликт имеет все более тяжелые последствия для мирных жителей, углубляет раскол между народами и отдаляет возможность справедливого и продолжительного мира.

"Я призываю всех активизировать свои усилия по прекращению войны", – подчеркнул Лев XIV.

Это не первый публичный призыв понтифика покончить с войной в Украине. В своем первом рождественском обращении на площади Святого Петра он просил, чтобы "затих гул оружия" и призвал РФ и Украину к искреннему и важному диалогу при поддержке международного сообщества.

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к России остановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отметив страдания гражданского населения.

