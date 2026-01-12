09:26  12 січня
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника
08:57  12 січня
Сидів на рейках: на Одещині потяг на смерть збив чоловіка
08:41  12 січня
ДТП на Черкащині: легковик рознесло вщент, загинула жінка, двоє дітей травмовані
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 07:35

Папа Римський закликав РФ припинити атаки на Україну: "Я молюся за тих, хто страждає"

12 січня 2026, 07:35
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, наголосивши на стражданнях цивільного населення

Про це понтифік написав у соцмережі X, передає RegioNews.

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру", – наголосив він.

Це не перший публічний заклик понтифіка покласти край війні в Україні. У своєму першому різдвяному зверненні на площі Святого Петра він просив, щоб "затих гул зброї" та закликав РФ і Україну до щирого та поважного діалогу за підтримки міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні в Україні. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, стати безпосереднім посередником у цьому конфлікті наразі малоймовірно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ Ватикан Папа Римський Лев XIV звернення молитва
На Чернігівщині росіяни атакували "швидку": постраждали двоє медиків
12 січня 2026, 07:15
Нічна атака дронів у Києві: спалахнула пожежа в Солом'янському районі
12 січня 2026, 06:51
Рівненщину атакували ворожі дрони
11 січня 2026, 15:49
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї – СБУ
12 січня 2026, 11:29
На Полтавщині 18-річна дівчина впала з даху пʼятиповерхівки
12 січня 2026, 11:13
Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту бойову частину і ПЗРК – ГУР
12 січня 2026, 10:56
У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч
12 січня 2026, 10:55
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать – Зеленський подав законопроєкти
12 січня 2026, 10:45
У поїзді до Польщі службовий собака знайшов сховок із контрабандними сигаретами
12 січня 2026, 10:40
У Полтаві посилять мобілізаційні заходи: кого перевірятимуть і як реагуватиме поліція
12 січня 2026, 10:29
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки
12 січня 2026, 10:21
У Києві прорвало труби: мешканці скаржаться на відсутність опалення та світла
12 січня 2026, 09:58
Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Житомирщини
12 січня 2026, 09:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »