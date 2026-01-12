Папа Римський закликав РФ припинити атаки на Україну: "Я молюся за тих, хто страждає"

Скриншот із відео

Про це понтифік написав у соцмережі X, передає RegioNews.

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру", – наголосив він.

Це не перший публічний заклик понтифіка покласти край війні в Україні. У своєму першому різдвяному зверненні на площі Святого Петра він просив, щоб "затих гул зброї" та закликав РФ і Україну до щирого та поважного діалогу за підтримки міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні в Україні. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, стати безпосереднім посередником у цьому конфлікті наразі малоймовірно.