Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду

фото: rbc.ua

Колишній глава СБУ Василь Малюк найближчим часом може бути призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал INSIDER UA.

Василю Малюку 42 роки. Він український військовий, учасник бойових дій, генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Перед Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Водночас президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі СБУ.