Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду
Колишній глава СБУ Василь Малюк найближчим часом може бути призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал INSIDER UA.
Василю Малюку 42 роки. Він український військовий, учасник бойових дій, генерал-лейтенант.
Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Перед Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Водночас президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі СБУ.
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій ШурмиВсі новини »
21 січня 2026, 15:01Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента
20 січня 2026, 10:39Спецпризначенці СБУ за рік знищили російські системи ППО на $4 млрд
19 січня 2026, 12:06
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї
23 січня 2026, 14:35В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 13:42Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »