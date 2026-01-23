11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 15:16

Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду

23 січня 2026, 15:16
Читайте также на русском языке
фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

Колишній глава СБУ Василь Малюк найближчим часом може бути призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал INSIDER UA.

Василю Малюку 42 роки. Він український військовий, учасник бойових дій, генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Перед Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Водночас президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі СБУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика СБУ Малюк Василь Васильович СЗР
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01
Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента
20 січня 2026, 10:39
Спецпризначенці СБУ за рік знищили російські системи ППО на $4 млрд
19 січня 2026, 12:06
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31
Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55
Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї
23 січня 2026, 14:35
В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 13:42
Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »