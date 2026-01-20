Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала агента РФ

10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
20 січня 2026, 10:39

Готував теракти у Києві, Чернігові, Умані та Одесі: СБУ затримала російського агента

20 січня 2026, 10:39
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Затриманий агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Росіяни планували використати зроблені агентом саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони. Завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.

Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.

Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з РФ. Здебільшого такі "локації" знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.

Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від ГРУ РФ.

Одночасно з цим вилучили та нейтралізували всі вибухівки та інші засоби ураження, заховані у тайниках.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента.

Під час обшуків у фігуранта також вилучили саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.

Затриманому повідомили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

