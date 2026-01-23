Эксглава СБУ Малюк в ближайшее время может быть назначен на новую должность

фото: rbc.ua

Бывший глава СБУ Василий Малюк в ближайшее время может быть назначен на должность главы Службы внешней разведки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал INSIDER UA.

Василию Малюку 42 года. Он украинский военный, участник боевых действий, генерал-лейтенант.

Напомним, 13 января Верховная Рада уволила генерал-лейтенанта Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов. Перед Василием Малюком заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе СБУ.