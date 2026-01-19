ЗРГК "Панцир С-1". Фото: росЗМІ

Бійці Центру "Альфа" СБУ за 2025 рік знищили ППО росіян на 4 мільярди доларів

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

"Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО рф. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано знищення:

систем С-300/ С-350/ С-400;

зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2";

зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2";

зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".

Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених – радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:

РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М";

РЛС "Подльот";

РЛС "Ніобій";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Гамма-Д";

РЛС "Противник-ГЕ";

радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400;

радар 92Н6 та інші.

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", – наголосили в СБУ.

