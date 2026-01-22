Фото: ілюстративне

Цивільні, звільнені з полону, можуть отримувати щомісячну виплату 50 тисяч гривень на лікування, як і військові

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень цивільним, звільненим з полону, для покриття витрат на лікування. Ініціатори пропозиції пояснюють, що зараз така підтримка надається лише військовим, які потребують тривалого стаціонарного лікування після повернення з полону.

На думку авторів законопроєкту, несправедливо залишати цивільних без допомоги, навіть якщо вони отримали або загострили хвороби під час перебування у полоні. Запропонована виплата має надаватися протягом усього періоду лікування, доки пацієнт потребує медичної допомоги.

Ініціатор законопроєкту зазначає, що буде наполягати на підтримці колег у парламенті та на голосуванні за документ, щоб уніфікувати підхід до допомоги всім громадянам, які пережили полон.

Ухвалення такого закону може суттєво підвищити рівень соціальної підтримки цивільних, постраждалих під час війни, та забезпечити рівні права для всіх, хто повернувся з полону.

