19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 19:26

Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт

22 січня 2026, 19:26
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Цивільні, звільнені з полону, можуть отримувати щомісячну виплату 50 тисяч гривень на лікування, як і військові

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату 50 тисяч гривень цивільним, звільненим з полону, для покриття витрат на лікування. Ініціатори пропозиції пояснюють, що зараз така підтримка надається лише військовим, які потребують тривалого стаціонарного лікування після повернення з полону.

На думку авторів законопроєкту, несправедливо залишати цивільних без допомоги, навіть якщо вони отримали або загострили хвороби під час перебування у полоні. Запропонована виплата має надаватися протягом усього періоду лікування, доки пацієнт потребує медичної допомоги.

Ініціатор законопроєкту зазначає, що буде наполягати на підтримці колег у парламенті та на голосуванні за документ, щоб уніфікувати підхід до допомоги всім громадянам, які пережили полон.

Ухвалення такого закону може суттєво підвищити рівень соціальної підтримки цивільних, постраждалих під час війни, та забезпечити рівні права для всіх, хто повернувся з полону.

Нагадаємо, влада Польщі змінює правила надання допомоги українським біженцям. Йдеться про спеціальний закон, запроваджений після початку війни в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
допомога гроші соціальна допомога полон Гончаренко Олексій Олексійович 
В українців на руках рекордні 926 млрд грн: що пояснюють у НБУ
22 січня 2026, 11:37
Польща передає Києву та області 400 генераторів
22 січня 2026, 08:30
Нова програма для українців 40+: де і як безоплатно перевірити здоров'я
21 січня 2026, 20:40
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56
Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »