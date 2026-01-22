Ілюстративне фото: ДСНС

До України з Польщі відправили партію з 400 генераторів різних типів

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич, інформує RegioNews.

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі прибуває 400 генераторів із державних запасів. Польща надає підтримку", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Польщі волонтери зібрали понад мільйон злотих на генератори для Києва. Збір спільно організували кілька громадських організацій та ініціатив.