21 січня 2026, 19:29

Польща змінює правила допомоги українським біженцям

21 січня 2026, 19:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Влада сусідньої Польщі змінює правила надання допомоги українським біженцям. Йдеться про спеціальний закон, запроваджений після початку війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Польське радіо.

Спочатку виплату 800+ пов’язали із професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.

Зокрема медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.

Також серед змін – заміна паперового посвідчення, виданого головою Управління у справах іноземців, електронною карткою DIIA і можливість підтвердження особи та перебування за допомогою додатку mObywatel.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Польща депортувала понад 20 українців. Перед цим у ліквідували організовану злочинну групу, що займалася незаконною легалізацією перебування іноземців, серед затриманих – українець.

Україна політика Польща суспільство біженці
