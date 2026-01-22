В українців на руках рекордні 926 млрд грн: що пояснюють у НБУ

Ілюстративне фото: НБУ

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за 2025 рік зросла на 12,6% (або на 103,9 млрд грн) і станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд грн

Про це повідомив Нацбанк, передає RegioNews.

"Темпи зростання готівки дещо пришвидшилися порівняно з 2024 роком (тоді зростання становило 7,6%). Це пов’язано з відновленням економічної активності, підвищенням зарплат та соціальних виплат, стійким попитом на товари та послуги, а також сповільненням інфляці", – йдеться у повідомленні регулятора.

Водночас на збільшення обсягів готівки вплинули й ризики, пов’язані із частими атаками на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян робити певний запас гривні.

За даними НБУ, у готівковому обігу наразі перебуває:

2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд грн;

15,2 млрд монет на суму 9,3 млрд грн.

На одного українця припадало 64 банкноти та 193 платіжні монети. Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 грн, найменше – 50 грн.

При цьому у 2025 році вперше за останні роки зросла кількість банкнот номіналом 100 та 50 грн.

Нагадаємо, раніше 46-річний львів'янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.

