Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект
Гражданские, освобожденные из плена, могут получать ежемесячную выплату 50 тысяч гривен на лечение, как и военные
Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен гражданским, освобожденным из плена, для покрытия расходов на лечение. Инициаторы предложения объясняют, что сейчас такая поддержка оказывается только военным, нуждающимся в длительном стационарном лечении после возвращения из плена.
По мнению авторов законопроекта, несправедливо оставлять гражданских без помощи, даже если они получили или обострили болезни во время пребывания в плену. Предложенная выплата должна предоставляться в течение всего периода лечения, пока пациент нуждается в медицинской помощи.
Инициатор законопроекта отмечает, что будет настаивать на поддержке коллег в парламенте и на голосовании за документ, чтобы унифицировать подход к помощи всем пережившим плен гражданам.
Принятие такого закона может существенно повысить уровень социальной поддержки гражданских лиц, пострадавших во время войны, и обеспечить равные права для всех, кто вернулся из плена.
Напомним, власти Польши меняют правила оказания помощи украинским беженцам. Речь идет о специальном законе, введенном после начала войны в Украине.