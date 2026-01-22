Фото: иллюстративное

Гражданские, освобожденные из плена, могут получать ежемесячную выплату 50 тысяч гривен на лечение, как и военные

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен гражданским, освобожденным из плена, для покрытия расходов на лечение. Инициаторы предложения объясняют, что сейчас такая поддержка оказывается только военным, нуждающимся в длительном стационарном лечении после возвращения из плена.

Народный депутат представил законопроект

По мнению авторов законопроекта, несправедливо оставлять гражданских без помощи, даже если они получили или обострили болезни во время пребывания в плену. Предложенная выплата должна предоставляться в течение всего периода лечения, пока пациент нуждается в медицинской помощи.

Он предлагает помощь гражданским лицам, освобожденным из плена

Инициатор законопроекта отмечает, что будет настаивать на поддержке коллег в парламенте и на голосовании за документ, чтобы унифицировать подход к помощи всем пережившим плен гражданам.

Принятие такого закона может существенно повысить уровень социальной поддержки гражданских лиц, пострадавших во время войны, и обеспечить равные права для всех, кто вернулся из плена.

