22 января 2026, 19:26

Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект

22 января 2026, 19:26
Фото: иллюстративное
Гражданские, освобожденные из плена, могут получать ежемесячную выплату 50 тысяч гривен на лечение, как и военные

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату 50 тысяч гривен гражданским, освобожденным из плена, для покрытия расходов на лечение. Инициаторы предложения объясняют, что сейчас такая поддержка оказывается только военным, нуждающимся в длительном стационарном лечении после возвращения из плена.

Народный депутат представил законопроект

По мнению авторов законопроекта, несправедливо оставлять гражданских без помощи, даже если они получили или обострили болезни во время пребывания в плену. Предложенная выплата должна предоставляться в течение всего периода лечения, пока пациент нуждается в медицинской помощи.

Он предлагает помощь гражданским лицам, освобожденным из плена

Инициатор законопроекта отмечает, что будет настаивать на поддержке коллег в парламенте и на голосовании за документ, чтобы унифицировать подход к помощи всем пережившим плен гражданам.

Принятие такого закона может существенно повысить уровень социальной поддержки гражданских лиц, пострадавших во время войны, и обеспечить равные права для всех, кто вернулся из плена.

Напомним, власти Польши меняют правила оказания помощи украинским беженцам. Речь идет о специальном законе, введенном после начала войны в Украине.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
