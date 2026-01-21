10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 10:57

Військові пенсії та надбавки в 2026 році: як отримати всі свої гроші

21 січня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Віталій Солоний / АрміяInform
Читайте также
на русском языке

Багато військових і пенсіонерів скаржаться, що їхні зарплати та пенсії менші, ніж мають бути. Як з'ясувалося, часто причина полягає в тому, що виплати рахують за старими правилами, які вже вважаються неправильними

Про це інформує Івано-Франківський осередок ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Раніше зарплати та пенсії нараховували від 1762 грн – показника ще з 2018 року. У 2025 році суди постановили, що так робити не можна. Відтепер для розрахунку треба брати прожитковий мінімум поточного року. У 2025 році він становив 3028 грн.

Від цієї цифри залежать: зарплата, надбавки, пенсія та пенсія по інвалідності. Юрист ГО "Захист держави" Олександр Архиповпояснює:

"Коли беруть стару цифру, людина автоматично отримує менше грошей – часто навіть не знаючи про це".

Попри рішення судів, багато установ продовжують рахувати по-старому. Тому, щоб отримати виплати за новими правилами, військовим та пенсіонерам потрібно звертатися самостійно.

ГО "Захист держави" пропонує безкоштовні консультаціїдля військових, ветеранів і пенсіонерів.

Контакти для запису: +38 066 004 17 09 м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого 47б.

Нагадаємо, раніше юрист ГО "Захист держави" розповідав про пільги для ветеранів у 2026 році. Зокерма, ключові новації та чинні гарантії про які важливо знати кожному.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна гроші військові виплати пенсіонери громадська організація Захист Держави
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей
21 січня 2026, 12:55
У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
21 січня 2026, 12:45
У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево
21 січня 2026, 12:36
Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ
21 січня 2026, 12:28
У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста
21 січня 2026, 12:25
Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам
21 січня 2026, 12:24
У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
21 січня 2026, 12:14
Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія
21 січня 2026, 11:58
Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон
21 січня 2026, 11:56
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »