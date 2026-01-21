Військові пенсії та надбавки в 2026 році: як отримати всі свої гроші

Ілюстративне фото: Віталій Солоний / АрміяInform

Багато військових і пенсіонерів скаржаться, що їхні зарплати та пенсії менші, ніж мають бути. Як з'ясувалося, часто причина полягає в тому, що виплати рахують за старими правилами, які вже вважаються неправильними

Про це інформує Івано-Франківський осередок ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Раніше зарплати та пенсії нараховували від 1762 грн – показника ще з 2018 року. У 2025 році суди постановили, що так робити не можна. Відтепер для розрахунку треба брати прожитковий мінімум поточного року. У 2025 році він становив 3028 грн.

Від цієї цифри залежать: зарплата, надбавки, пенсія та пенсія по інвалідності. Юрист ГО "Захист держави" Олександр Архиповпояснює:

"Коли беруть стару цифру, людина автоматично отримує менше грошей – часто навіть не знаючи про це".

Попри рішення судів, багато установ продовжують рахувати по-старому. Тому, щоб отримати виплати за новими правилами, військовим та пенсіонерам потрібно звертатися самостійно.

ГО "Захист держави" пропонує безкоштовні консультаціїдля військових, ветеранів і пенсіонерів.

Контакти для запису: +38 066 004 17 09 м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого 47б.

