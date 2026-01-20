Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"

Фото: ГО "Захист держави"

Держава для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих Захисників передбачила систему податкових і соціальних пільг, яка у 2026 році була розширена

Про це пише uzhgorod.net.ua з посиланням на юриста ГО "Захист Держави" Якова Чернобука, передає RegioNews.

За його словами, у 2026 році перелік пільг було розширено, зокрема у сфері оподаткування та оренди житла. Юрист ГО "Захист Держави" пояснив ключові новації та чинні гарантії, що важливо знати кожному ветерану.

Податкові пільги:

Земельний податок: учасники бойових дій та члени сімей загиблих звільняються від сплати на ділянки у межах граничних норм площі (за зверненням до податкової).

ПДФО: державні допомоги, пенсії та одноразові виплати ветеранів не оподатковуються автоматично.

Податкова соціальна пільга: частина заробітної плати не підлягає оподаткуванню, потрібно подати заяву роботодавцю.

Судовий збір: ветерани звільняються від його сплати у справах про соціальний захист та пільги.

Туристичний і військовий збори: ветерани не сплачують туристичний збір; грошове забезпечення військових, які беруть участь у обороні, не оподатковується військовим збором.

Мобілізовані ФОП: звільняються від ПДФО, єдиного податку, військового збору та подання звітності на весь період служби.

Новація 2026 року: податкова знижка за оренду житла – частину ПДФО можна повернути за офіційним договором оренди.

ЖКП, медицина та транспорт:

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: 75% знижки для учасників бойових дій та 100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Безоплатні ліки, позачергове зубопротезування, санаторно-курортне лікування.

Безплатний міський транспорт та пільги на міжміські перевезення.

Трудові та освітні гарантії:

Додаткова оплачувана відпустка 14 днів на рік.

Переважне право залишення на роботі при скороченні штату.

Державна підтримка здобуття освіти для ветеранів та їхніх дітей.

Як наголошує юрист ГО "Захист держави" Яків Чернобук, у 2026 році окремі пільги на ЖКП можуть залежати від доходу сім’ї, але ключові гарантії для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю залишаються безумовними.

Нагадаємо, у Чернівцях стартував проєкт "Вишитий шеврон-оберіг". Його ініціаторами стали активісти з Чернівецького осередку громадської організації "Захист Держави". Цей проєкт, говорять у ГО, об’єднає всі куточки Буковини.