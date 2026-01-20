13:19  20 січня
20 січня 2026, 14:36

Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"

20 січня 2026, 14:36
Фото: ГО "Захист держави"
Держава для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих Захисників передбачила систему податкових і соціальних пільг, яка у 2026 році була розширена

Про це пише uzhgorod.net.ua з посиланням на юриста ГО "Захист Держави" Якова Чернобука, передає RegioNews.

За його словами, у 2026 році перелік пільг було розширено, зокрема у сфері оподаткування та оренди житла. Юрист ГО "Захист Держави" пояснив ключові новації та чинні гарантії, що важливо знати кожному ветерану.

Податкові пільги:

  • Земельний податок: учасники бойових дій та члени сімей загиблих звільняються від сплати на ділянки у межах граничних норм площі (за зверненням до податкової).
  • ПДФО: державні допомоги, пенсії та одноразові виплати ветеранів не оподатковуються автоматично.
  • Податкова соціальна пільга: частина заробітної плати не підлягає оподаткуванню, потрібно подати заяву роботодавцю.
  • Судовий збір: ветерани звільняються від його сплати у справах про соціальний захист та пільги.
  • Туристичний і військовий збори: ветерани не сплачують туристичний збір; грошове забезпечення військових, які беруть участь у обороні, не оподатковується військовим збором.
  • Мобілізовані ФОП: звільняються від ПДФО, єдиного податку, військового збору та подання звітності на весь період служби.

Новація 2026 року: податкова знижка за оренду житла – частину ПДФО можна повернути за офіційним договором оренди.

ЖКП, медицина та транспорт:

  • Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: 75% знижки для учасників бойових дій та 100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
  • Безоплатні ліки, позачергове зубопротезування, санаторно-курортне лікування.
  • Безплатний міський транспорт та пільги на міжміські перевезення.

Трудові та освітні гарантії:

  • Додаткова оплачувана відпустка 14 днів на рік.
  • Переважне право залишення на роботі при скороченні штату.
  • Державна підтримка здобуття освіти для ветеранів та їхніх дітей.

Як наголошує юрист ГО "Захист держави" Яків Чернобук, у 2026 році окремі пільги на ЖКП можуть залежати від доходу сім’ї, але ключові гарантії для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю залишаються безумовними.

Нагадаємо, у Чернівцях стартував проєкт "Вишитий шеврон-оберіг". Його ініціаторами стали активісти з Чернівецького осередку громадської організації "Захист Держави". Цей проєкт, говорять у ГО, об’єднає всі куточки Буковини.

