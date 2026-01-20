Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
Держава для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих Захисників передбачила систему податкових і соціальних пільг, яка у 2026 році була розширена
Про це пише uzhgorod.net.ua з посиланням на юриста ГО "Захист Держави" Якова Чернобука, передає RegioNews.
За його словами, у 2026 році перелік пільг було розширено, зокрема у сфері оподаткування та оренди житла. Юрист ГО "Захист Держави" пояснив ключові новації та чинні гарантії, що важливо знати кожному ветерану.
Податкові пільги:
- Земельний податок: учасники бойових дій та члени сімей загиблих звільняються від сплати на ділянки у межах граничних норм площі (за зверненням до податкової).
- ПДФО: державні допомоги, пенсії та одноразові виплати ветеранів не оподатковуються автоматично.
- Податкова соціальна пільга: частина заробітної плати не підлягає оподаткуванню, потрібно подати заяву роботодавцю.
- Судовий збір: ветерани звільняються від його сплати у справах про соціальний захист та пільги.
- Туристичний і військовий збори: ветерани не сплачують туристичний збір; грошове забезпечення військових, які беруть участь у обороні, не оподатковується військовим збором.
- Мобілізовані ФОП: звільняються від ПДФО, єдиного податку, військового збору та подання звітності на весь період служби.
Новація 2026 року: податкова знижка за оренду житла – частину ПДФО можна повернути за офіційним договором оренди.
ЖКП, медицина та транспорт:
- Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: 75% знижки для учасників бойових дій та 100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
- Безоплатні ліки, позачергове зубопротезування, санаторно-курортне лікування.
- Безплатний міський транспорт та пільги на міжміські перевезення.
Трудові та освітні гарантії:
- Додаткова оплачувана відпустка 14 днів на рік.
- Переважне право залишення на роботі при скороченні штату.
- Державна підтримка здобуття освіти для ветеранів та їхніх дітей.
Як наголошує юрист ГО "Захист держави" Яків Чернобук, у 2026 році окремі пільги на ЖКП можуть залежати від доходу сім’ї, але ключові гарантії для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю залишаються безумовними.
