Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через складну ситуацію в енергосистемі після атак РФ в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Скасування аварійних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Про зміни в графіках повідомлятиметься на сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо через дефіцит у мережі.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.