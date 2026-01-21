09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
09:00  21 січня
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 08:34

У кількох областях через обстріли запровадили аварійні відключення світла

21 січня 2026, 08:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через складну ситуацію в енергосистемі після атак РФ в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Скасування аварійних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Про зміни в графіках повідомлятиметься на сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо через дефіцит у мережі.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли електроенергія Укрэнерго відключення світла аварійні відключення
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На окупованому Запоріжжі діти другий рік вчаться в холоді
21 січня 2026, 10:30
На Чернігівщині "шахед" вибухнув на території ліцею
21 січня 2026, 10:15
В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину
21 січня 2026, 10:13
Покусані люди та сказ: у місті на Дніпропетровщині критична ситуація з безпритульними тваринами
21 січня 2026, 09:55
Служба 112 передаватиме виклики літніх та маломобільних людей до соцслужб
21 січня 2026, 09:39
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
21 січня 2026, 09:30
П'яні молодики на квадроциклах побили військового у центрі Кременця – відео з місця події
21 січня 2026, 09:18
Ворожі дрони масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки та промінфраструктура
21 січня 2026, 09:12
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
21 січня 2026, 09:00
РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 11 локаціях
21 січня 2026, 08:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »