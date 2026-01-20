Графіки відключень електроенергії у середу: коли не буде світла 21 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 21 січня, у всіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це нагадують в Укренерго, передає RegioNews.

Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, енергетики закликають споживати її ощадливо.

Раніше в Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки. У компанії зазначили, що в багатьох регіонах застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.