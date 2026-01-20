Фото: поліція

У вівторок, 20 січня, Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання державних коштів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей", – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії правоохоронці проводять:

за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень;

за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження;

у транспортних засобах, якими користовуються фігурантів.

"З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом", – додали у Нацполіції.

