В Україні можуть змінити правила мобілізації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мобілізація повинна гарантувати більше можливостей для ЗСУ та економіки

Як передає RegioNews, про це за підсумками наради з новим міністром оборони Михайлом Федоровим заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що новий міністр оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

"Потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 14 січня, парламент знову продовжив воєнний стан і мобілізацію. Це вже 18-те продовження від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.