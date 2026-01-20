В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
В Україні курячі яйця за рік відчутно зросли. При цьому нефасована продукція в окремих мережах несподівано подешевшала.
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
З грудня 2024 року по грудень 2025 року курячі яйця в Україні подорожчали на 10,8%. У місячному вимірі це 5,6%. Загалом із січня по грудень ціни зросли одразу на 35,4%. Водночас нефасовані яйця категорії С1 подешевшали приблизно на 1,02 гривні за штуку, або на 10,2 гривні за десяток.
У супермаркетах ціни такі:
- в Auchan яйця продають у середньому по 4,9 гривні за штуку;
- у Novus – по 4,99 гривні, в "ЕКОмаркеті" – по 5,53 гривні;
- у МегаМаркеті ціна сягає 7,5 гривні за штуку.
Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.
