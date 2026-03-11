Росіяни вночі вдарили по підприємствах на Чернігівщині: виникли пожежі
В ніч на 11 березня російські військові вчергове атакували Чернігівщину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Ворог поцілив безпілотниками по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
Внаслідок атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Рятувальники ліквідували всі загоряння.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 10 березня ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру
11 березня 2026, 11:45Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
11 березня 2026, 10:57Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі