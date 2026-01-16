В Україні різко здорожчали тепличні помідори: яка тепер ціна за кілограм

Ілюстративне фото

Основним постачальником узимку є Туреччина. Проте упродовж останніх кількох тижнів обсяги постачання тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

Експерти зазначають, що на українському ринку тепличні помідори в гуртовому сегменті пропонуються в діапазоні 90 – 110 гривень за кілограм (2,09 – 2,55 долара за кілограм). Це в середньому на 12% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

При цьому зараз продавці не наважують підняти ціну ще вище. Це пов'язано зі слабким попитом з боку гуртових компаній та роздрібних мереж.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.