20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 23:55

В Україні різко здорожчали тепличні помідори: яка тепер ціна за кілограм

16 січня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні суттєво зменшилась пропозиція тепличних помідорів. Це дозволило продавцям збільшити відпускні ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Основним постачальником узимку є Туреччина. Проте упродовж останніх кількох тижнів обсяги постачання тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

Експерти зазначають, що на українському ринку тепличні помідори в гуртовому сегменті пропонуються в діапазоні 90 – 110 гривень за кілограм (2,09 – 2,55 долара за кілограм). Це в середньому на 12% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

При цьому зараз продавці не наважують підняти ціну ще вище. Це пов'язано зі слабким попитом з боку гуртових компаній та роздрібних мереж.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні ціни на капусту зросли на чверть: скільки тепер платити за кілограм
14 січня 2026, 08:00
В Україні на початку року змінились ціни на овочі: що і на скільки подорожчало
13 січня 2026, 22:35
Ринок молока: ціни в Україні падають
13 січня 2026, 22:15
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
"Це було грою з його боку": зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, яка була її остання зустріч із Тарасом Цимбалюком
17 січня 2026, 01:35
"Невиправдані надії": співачка Аліна Гросу зізналась, як важко їй далась вагітність
17 січня 2026, 00:55
В Україні подорожчали огірки: скільки тепер коштує кілограм
17 січня 2026, 00:35
В Україні різко впали ціни на масло: скільки тепер треба платити за пачку
16 січня 2026, 23:35
На Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась
16 січня 2026, 22:55
На Харківщині 18-річний хлопець на Chevrolet збив дитину
16 січня 2026, 22:35
Українець очолив рейтинг найкращих боксерів світу
16 січня 2026, 21:59
6 тисяч доларів за "тур" до Угорщини: на Закарпатті ділки влаштували "таксі на воді" для ухилянтів
16 січня 2026, 21:55
У Нікополі росіяни вбили двох людей
16 січня 2026, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »