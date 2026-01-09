19:14  09 січня
09 січня 2026, 23:55

В Україні за рік продали 340 тисяч гектарів землі: який регіон найдорожчий

09 січня 2026, 23:55
Ілюстративне фото
У 2025 році ринок землі в Україні увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Експерти зауважили, що вартість землі залежно від безпекової ситуації зростає

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що з січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів, з яких:

  • юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн;
  • фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га, середня вартість за 1 га – 47 246 грн.

Найвищі ціни у західних та центральних областях. У прифронтових регіонах вартість земельних ділянок суттєво нижча. Найдорожча земля в таких областях:

  • Івано-Франківська – до 165 615 грн/га;
  • Тернопільська – до 126 068 грн/га;
  • Львівська та Вінницька – понад 80-100 тис. грн/га.

Найдешевші ділянки – у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька – 35-38 тис. грн/га.

Нагадаємо, в Києві в середньому вартість оренди однокімнатної квартири ще навесні 2025 року становила 17,4 тисячі гривень на місяць. Водночас в деяких районах ціна буде більша. При цьому, наприклад, у Деснянському районі найменша середня ціна була — близько 9 тисяч гривень на місяць.

