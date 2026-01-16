В Україні різко впали ціни на масло: скільки тепер треба платити за пачку

Ілюстративне фото

В українських супермаркетах неочікувано здешевшав популярний продукт. Стало відомо, які зараз ціни на вершкове масло

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ціни на вершкове масло в супермаркетах впали, якщо порівнювати з середньою вартістю за грудень. Зокрема, вершкове масло "Селянське" жирністю 72,5 відсотка нині в середньому коштує 96,97 гривні за упаковку вагою 200 грамів. У грудні середня ціна була близько 118,97 гривні.

При цьому масло "Яготинське" жирністю 73 відсотки станом на 13 січня коштувала в середньому середньому 110,17 гривні, тоді як у грудні її середня ціна становила 115,48 гривні.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).