20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 23:35

В Україні різко впали ціни на масло: скільки тепер треба платити за пачку

16 січня 2026, 23:35
Ілюстративне фото
В українських супермаркетах неочікувано здешевшав популярний продукт. Стало відомо, які зараз ціни на вершкове масло

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ціни на вершкове масло в супермаркетах впали, якщо порівнювати з середньою вартістю за грудень. Зокрема, вершкове масло "Селянське" жирністю 72,5 відсотка нині в середньому коштує 96,97 гривні за упаковку вагою 200 грамів. У грудні середня ціна була близько 118,97 гривні.

При цьому масло "Яготинське" жирністю 73 відсотки станом на 13 січня коштувала в середньому середньому 110,17 гривні, тоді як у грудні її середня ціна становила 115,48 гривні.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

ціни продукти
