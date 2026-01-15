Пальне в Україні подорожчає вже найближчим часом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ціни на пальне в Україні найближчим часом зростуть через подорожчання нафти на світовому ринку

Як передає RegioNews, про це сказав у четвер на брифінгу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, ціни на пальне в Україні найближчим часом зростуть через девальвацію та подорожчання нафти на світовому ринку.

"Сповзає курс гривні, що для паливного ринку дуже важливо, оскільки пальне – це виключно імпортний товар і нам потрібна валюта для закупівлі. Одна гривня в курсі валют – це приблизно 90 копійок у вартості нафтопродуктів на стелі", – зазначає експерт.

Куюн каже, що оптові ціни уже зростають. Зокрема на 2 грн зріс бензин, дизпальне наздоганяє теж.

"Валютний курс нам додав гривню, світові ціни – ще півтори гривні. Поки що ринок тримається, але якщо нічого не зміниться, то будемо мати підвищення цін ще у січні", – підсумував він.

