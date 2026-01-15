21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 21:55

Пальне в Україні подорожчає вже найближчим часом

15 січня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ціни на пальне в Україні найближчим часом зростуть через подорожчання нафти на світовому ринку

Як передає RegioNews, про це сказав у четвер на брифінгу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, ціни на пальне в Україні найближчим часом зростуть через девальвацію та подорожчання нафти на світовому ринку.

"Сповзає курс гривні, що для паливного ринку дуже важливо, оскільки пальне – це виключно імпортний товар і нам потрібна валюта для закупівлі. Одна гривня в курсі валют – це приблизно 90 копійок у вартості нафтопродуктів на стелі", – зазначає експерт.

Куюн каже, що оптові ціни уже зростають. Зокрема на 2 грн зріс бензин, дизпальне наздоганяє теж.

"Валютний курс нам додав гривню, світові ціни – ще півтори гривні. Поки що ринок тримається, але якщо нічого не зміниться, то будемо мати підвищення цін ще у січні", – підсумував він.

Як повідомлялось, у наступні роки очікується подальше збільшення акцизів, а також поступове коригування тарифів ЖКГ. Про це свідчить прогноз Нацбанку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
паливо економіка подорожчання ціни
Україна різко наростила експорт молочних продуктів
14 січня 2026, 21:35
В Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці
14 січня 2026, 19:53
В Україні на початку року змінились ціни на овочі: що і на скільки подорожчало
13 січня 2026, 22:35
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн
15 січня 2026, 22:06
В Україні продовжили зимові канікули
15 січня 2026, 21:39
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
15 січня 2026, 21:26
Гендиректор НАБУ розповів про зустріч із Єрмаком
15 січня 2026, 20:42
НАБУ проводить обшуки в помешканні відомого бізнесмена
15 січня 2026, 20:18
У Кривому Розі в багатоповерхівці знайшли обгоріле тіло чоловіка
15 січня 2026, 20:15
Росіяни атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі
15 січня 2026, 19:52
У Києві викрили розкрадання на понад 3 мільйони на вуличному освітленні
15 січня 2026, 19:35
В Укренерго повідомили про відключення 16 січня: усю добу та в усіх регіонах
15 січня 2026, 19:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »