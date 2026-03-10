РФ вночі атакувала Україну 137 безпілотниками: є влучання на 10 локаціях
У ніч на 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 122 ворожі безпілотники.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.
