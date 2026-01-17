РФ готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі нашої країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Він поінформував, що заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка, зокрема, про визначені завдання для армії РФ. За словами глави держави, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.

"Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", – зазначив верховний головнокомандувач.

Раніше повідомлялось, що українці можуть повністю залишитися без світла і тепла через атаки РФ. Про це повідомили у ГУР.